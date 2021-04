In diesen Fällen sagen wir Danke!

Nachlass gewährt

Eine neue Lederjacke hatte Robert R. aus Wien vor rund zwei Jahren online bei einer Markenfirma erworben. Nach einiger Zeit löste sich an einer Stelle des Kleidungsstücks die Beschichtung. Herr R. wandte sich an den Kundendienst und bat um Preisminderung oder Austausch der Jacke. „Ich habe sogar Fotos an die Firma geschickt, aber bis heute hat sich niemand bei mir gemeldet“, teilte der Leser mit. Das Unternehmen Diesel entschuldigte sich auf Anfrage der Ombudsfrau für die lange Bearbeitungszeit. Herr R. erhält nachträglich einen 20%igen Preisnachlass. Der Betrag wird auf das Konto des Wieners überwiesen.