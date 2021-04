Corona-, Rauschgift- und Techno-Party in Goldwörth

Am 11. April 2021 um 10.55 Uhr wurde die Polizei von einem anonymen Anzeiger in Kenntnis gesetzt, dass sich betrunkene Personen in Goldwörth befinden würden. Die Streife Ottensheim 3 übernahm die Erhebungen und traf um 11.05 Uhr an der Örtlichkeit ein.