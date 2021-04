Thermomix®: Küchenrevolution seit 1971

Die Küchenrevolution seit 1971.

Als Wiege des weltweiten Erfolges gilt das Feinschmeckerparadies Frankreich. Dort fand Anfang der 1970er Jahre bei Vorwerk ein bedeutender Quantensprung auf dem Weg zum Hightech-Küchenpartner statt. Weil in Frankreich „Potages“, also gebundene Suppen, äußerst beliebt sind, hatte der in Frankreich lebender Schweizer Hans Gerber die Idee, Koch- und Mixfunktion in einem Gerät zu kombinieren. Dieser Ansatz fand bei Vorwerk großen Anklang und so entstand 1971 aus einem ursprünglichen Kaltmixer der erste Heizmixer VM2000. Neben Suppen, eignete dieser sich auch bereits damals hervorragend zur Zubereitung von Saucen und Süßspeisen. Damit war der erste Vorwerk Heizmixer und „Urvater“ des Thermomix® geboren, der seitdem stetig von den Wuppertalern Ingenieuren weiterentwickelt und optimiert wird.