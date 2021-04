Heikler Paragraf: Reform auf dem Prüfstand

Rechtsstaat nach „ungarischem Muster“

Zadic ist in der Pflicht, die sie auch wahrnehmen will. Sie lässt die geplante Reform detailliert prüfen, verspricht, es werde nichts passieren, was die WKStA, die mit ÖVP/Pilnacek demnächst wohl keine Friedenspfeife rauchen wird, in ihren Möglichkeiten einschränke. Einer der Experten, auf die Zadic hört, ist Heinz Mayer. Die Einschätzung des Verfassungsrechtsexperten ist klar. Sollte die Reform durchgehen, drohe ein Rechtsstaat nach „ungarischem Muster“.