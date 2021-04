Graz: Ehemann war vor Tat bei Lebensberatung

Ob die genauen Hintergründe, die zu dieser Schreckenstat geführt haben, jemals bekannt werden, steht in den Sternen. Sicher aber ist, dass der Täter schon länger mit psychischen Problemen kämpfte. So soll er vom Krieg und dem Erlebten in seiner alten Heimat traumatisiert gewesen sein. Ein pikantes Detail bringen nun „Krone“-Recherchen ans Tageslicht: Direkt vor der Tat Mittwochfrüh hatte der Afghane einen Termin bei einer Lebensberatung. „Ja, ich habe den Termin wahrgenommen“, bestätigte der Afghane. Unmittelbar danach ging er nach Hause in seine Wohnung im dritten Stock in der Grazer Idlhofgasse.