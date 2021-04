„Für das Herz bleibt nichts mehr übrig“

„Die Gespräche gehen mir ab“

Die einzige ältere Nachbarin, mit der sie vor Corona regelmäßig Kontakt hatte, traut sich in Pandemiezeiten auch nicht mehr, auf einen Kaffee zu kommen. „Freundinnen habe ich keine mehr. Die Gespräche und die Auseinandersetzung mit ihnen gehen mir sehr ab“, sagt sie. Theresa ist froh, dass sie sich mit den Mitarbeitern der Telefonseelsorge unterhalten kann. Diese wird in Kärnten von der Caritas getragen. „Schwer ist es, in Würde und Selbstbestimmung in dieser Zeit alt zu werden“, so Theresa, aber mit dieser Hilfe „ist es gleich ein Stück leichter“.