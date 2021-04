Mann stürzt mehrere Meter ab

Mehrere Meter auf eine schräge Felsplatte abgestürzt ist ein 58-Jähriger am Samstag in einem Klettergarten in Bayern. Der Vater war mit seinem Sohn in einem Klettergarten in Ruhpolding unterwegs. Es gelang dem Kletterer nicht, eine Zwischensicherung einzuhängen - daraufhin stürzte er mehrere Meter auf eine darunterliegende Felsplatte ab. Er zog sich mehrere Rippenbrüche und Prellungen zu. Der verletzte Mann wurde von Rettung und Notarzt erstversorgt und ins Krankenhaus Traunstein gebracht.