Wasserrettung ist ab jetzt im Einsatz

Die Wasserrettung Zell am See hat die Wasserrettungsboote schon in den See gehoben und die MItglieder bereiten sich jetzt auf den Sommer vor. Der Winter wurde genutzt um im kleinen Rahmen Fuhrpark und Ausrüstung zu servicieren und einsatzbereit zu halten. Alle Tauchausrüstungen, insgesamt hat die Zeller Wasserrettung 24 Taucher, wurden durch eine Fachfirma gewartet. Viele Stunden wurden in den Ausbau eines neuen Einsatzfahrzeuges gesteckt, das heuer noch vor dem Sommer in Dienst gestellt werden soll. Die Boote wurden durch die Freiwilligen der Wasserrettung in Stand gesetzt, gereinigt, umgebaut und überprüft. Schlussendlich wurden in Salzburg noch die Motoren überprüft bevor die Boote schließlich mit Anfang April in den See gehoben wurden.