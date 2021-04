Kates Familie steht William bei Begräbnis bei

Der britische Prinz William soll der Begegnung mit seinem Bruder Harry beim Begräbnis ihres Großvaters Prinz Philip, der am Freitag gestorben ist, mit großer Sorge entgegenblicken. Das Enthüllungsinterview, das Harry gemeinsam mit seiner Frau Meghan in den USA gegeben hat, soll das Verhältnis der Brüder noch verschlimmert haben. Immerhin halten Harry und Meghan noch immer an den Vorwürfen fest, in der Königsfamilie sei jemand rassistisch und Kate habe Meghan vor der Hochzeit der Sussexes zum Weinen gebracht, was William sehr erzürnen soll. Kates Familie will ihn nun so gut wie möglich schützen.