Raub-Verdächtiger ist bereits in Strafhaft

Monate vergingen wieder, bis die Polizei dann den heißen Tipp bekam, der zum mutmaßlichen unmittelbaren Räuber führte: einem Slowaken (34), der zu diesem Zeitpunkt – im Herbst 2019 – in seiner Heimat im Gefängnis saß, ausgerechnet wegen Raubes. Mittlerweile ist er angeklagt und den hiesigen Behörden ausgeliefert worden. Er soll den Hotelier angegriffen und überfallen haben, heißt es in der nunmehr zweiten Anklage: Belastet wird der sechsfach Vorbestrafte von DNA-Spuren am Rucksack. Er dürfte von einem Kellner den Tipp zum Überfall bekommen haben. Zurzeit befindet er sich in der Justizanstalt in Puch in U-Haft – und schweigt bislang zu den Vorwürfen.