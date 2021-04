Polizei stoppte Raser und Alko-Lenker

Die Salzburger Polizei hat am Freitag mehrere Alkolenker und Raser aus dem Verkehr gezogen und angezeigt. In der Stadt Salzburg wurde ein 20-jähriger Motorradfahrer aus dem Flachgau in der Flughafenunterführung mit weit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Er war mit 104 km/h unterwegs, erlaubt gewesen wären in diesem Bereich 50 km/h. Der junge Lenker gab an, die Geschwindigkeit unterschätzt zu haben.