Wie hat Schule im Corona-Modus Leben beeinflusst?

AK Oberösterreich und „OÖ-Krone“ wollen von den Eltern schulpflichtiger Kinder wissen, wie es ihnen und ihren Kindern nach einem Jahr Ausnahmezustand geht, wie die Kinder mit den Corona-Regeln in der Schule umgehen, wie es den Eltern geht und was sich die Familien in dieser schwierigen Zeit speziell von der Schule und von der Bildungspolitik wünschen.