Frau und Sohn wurden aus Brandobjekt evakuiert

Eine böse Überraschung erlebte eine 71 Jahre alte Frau am Freitag in Thüringen. Sie bemerkte am Vormittag, dass plötzliche Rauchschwaden durch ihre Wohnung zogen. Als sie die Türe zum Heizraum öffnete, kam ihr dicker Qualm entgegen. Im Heizraum hatte sich ein Feuer entfacht. Als die alarmierte Feuerwehr anrückte, befanden sich die Frau und ihr Sohn (51) immer noch in der Wohnung. Beide wurden sicher ins Freie gebracht, sie blieben unverletzt. Brandursache dürfte ein technischer Defekt der Heizanlage gewesen sein.