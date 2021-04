Infektionszahlen klettern in Vorarlberg nach oben

Bei etwas über 60 lag die 7-Tage-Inzidenz noch vor gut drei Wochen, als das gelobte Ländle Modellregion wurde. Während sich die Zuständigen in Gastro und Handel redlich um Einhaltung aller Vorschriften bemühen, steigen die Infektionszahlen jedoch stetig nach oben.



Britische Mutation und Osterfeierlichkeiten

Das dürfte zum einen an der Dominanz der britischen Mutation, aber auch an vielen Kontakten rundum die Osterfeiertage liegen. 107 neue Fälle wurden am Donnerstag gemeldet. Bis Freitag, 16 Uhr, kamen weitere 79 hinzu. Insgesamt sind damit 1084 Vorarlberger positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet. Bereits mit etwas Sorge dürfte Gerald Fleisch, Geschäftsführer der Landeskrankenhäuser, die zunehmende Zahl der Spitalspflichtigen sehen. 35 Männer und Frauen sind so schwer erkrankt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Neun Corona-Patienten sind auf intensivmedizinische Betreuung angewiesen. 87 normale Betten sind für Coronapatienten frei. Bei den Intensivbetten stehen noch 15 für alle Patientengruppen zur Verfügung.