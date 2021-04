Drei Jahre Haft für Serien-Einbrecher

„Ein gutes Wochenende beginnt mit einem Geständnis“, kündigte Verfahrenshelfer Klaus Waha zu Prozessbeginn an. In der Tat räumte der einschlägig vorbestrafte Angeklagte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegenüber Richterin Ilona Schalwich-Mozes ein: Im Detail geht es um sieben Einbrüche in Wohnhäuser, quer durch Österreich – der Tatzeitraum verteilt sich zwischen 2015 und Ende 2020. Teils soll er sie alleine, teils gemeinsam mit seinem Komplizen begangen haben – einem mitangeklagten Landsmann (29), der offensichtlich nichts von seiner Vorstrafe in der Ukraine weiß. Im Gegensatz zum Erstangeklagten zeigte sich der 29-Jährige im Landesgericht nur teilweis geständig: Sein Verteidiger sprach von einer „fragwürdigen Anklage“ und zweifelte sogar die klaren DNA-Spuren an.