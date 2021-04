Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Kater Simba ist am 02.04. aus dem Oberlicht im 2. OG in der Haymerlegasse 32 in 1160 Wien gesprungen und seither verschwunden. Simba ist eine europ. Langhaarkatze, ca. fünf Jahre alt und kastriert. Seine Transpondernummer lautet 941000026234019. Hinweise an die Familie bitte unter 0660/50 70 640.