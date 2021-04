Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Piesendorf

Vorne saß eine 27-jährige Einheimische am Steuer, neben ihr eine 61-jährige Beifahrerin. Beiden Frauen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der Unfalllenker im hinteren Auto wurde unbestimmten Grades verletzt. Alle drei Beteiligten wurden zur weiteren ärztlichen Abklärung in das Tauernklinikum Zell am See eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Piesendorf säuberte die Straße und brachte die beschädigten Fahrzeuge an den Straßenrand.