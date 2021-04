Läufe über drei und vier Berge heuer ohne Messen

Beim diesjährigen Vierbergelauf und Jauntaler Dreibergelauf am Freitag, dem 16. April, dem so genannten „Dreinagelfreitag“, werden keine Gottesdienste und Andachten gefeiert. Das hat der diözesane Corona-Krisenstab nach eingehenden Beratungen in Abstimmung mit Bischof Josef Marketz bekannt gegeben.