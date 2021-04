Gewächshaus als Garten für die Gäste in Unken

Ein Foto war für die Pinzgauer Familie die Inspirationsquelle für das innovative Projekt: „Am Hafen in Amsterdam stehen solche Gewächshäuser für Leute, die ihre Speisen nicht im Freien essen wollen“, erzählt Michaela Hagn. Mit ihrem Mann führt sie das Dorfcafé in Unken als Familienbetrieb in zweiter Generation. Seit mehreren Monaten hat das bekannte Wirtshaus im Ortszentrum nun schon geschlossen. Genauso lange wartet die Pinzgauer Familie bereits auf den bundesweiten Startschuss für die Gastro-Öffnung. Um die Zeit für ihre Gäste bis dahin zu überbrücken – Abholen ist weiterhin erlaubt – bestellte die 44-Jährige drei Gewächshäuser aus Glas.