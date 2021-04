18 Monate Gefängnis für Welser Brandstifter-Duo

Es war am 6. Dezember, als die bei Kindern sehr beliebte Christkindl-Hütte nachts plötzlich in Flammen aufging und völlig ausbrannte. Rasch war klar: es handelte sich um Brandstiftung. Dank Video-Aufzeichnungen konnten ein 17-Jähriger und dessen Freund (21) ausgeforscht werden. Beide waren schon mehrfach vorbestraft, sie wurden später auch in U-Haft genommen. Der Jüngere galt als Haupttäter - er hatte das Feuer gelegt, sein Kumpan war lediglich Beitragstäter.