Die kleine Botin auf der Suche nach dem Frühling!

Mithilfe einiger leerer Klopapierrollen, feiner Erde und Gemüsesamen bereiten wir die heurige Gemüse-Saison vor: Ich schneide die Rollen auf einer Seite etwa 2 cm ein paarmal ein und knicke diese Laschen um. Die so entstandenen „Töpfchen“ fülle ich zu 2/3 mit Erde, und in jede Rolle kommen nun 2 bis 3 Samen. Tomaten, Paprika, Chili oder Kürbis eignen sich dafür gut und wachsen schnell. Damit wir wissen, was wo sprießt, beschriften wir kleine Wäschekluppen aus Holz und klammern sie am Rand fest. Nach rund fünf Tagen gibt es die ersten sichtbaren grünen Keime und Blättchen, und einige Wochen später können sie pikiert und in eigene Töpfe gesetzt werden. Tomaten, Paprika & Co. sind dann ab Mai gern im Freien am Balkon, sie wachsen aber auch ertragreich im Blumentopf auf dem Fensterbrett.