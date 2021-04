Mehr als 300.000 Impfungen in Oberösterreich

Bis Ende April werden alle Impfwilligen Über-65-Jährigen in Oberösterreich eine Impfmöglichkeit erhalten. Bereits in dieser Woche erhalten mehr als 25.000 Landsleute über 72 Jahre ihre Erstimpfung. Parallel dazu laufen die noch offenen Erst- oder Zweitimpfungen der Hochrisikopatienten in Krankenanstalten und bei den Hausärzten, die Zweitimpfungen der Über-80-Jährigen und der Bewohner in Einrichtungen nach dem Chancengleichheitsgesetz weiter. Insgesamt werden alleine in dieser Woche mehr als 44.300 Personen geimpft.