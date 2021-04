Hammer! Ruderer-Duo könnte doch Tokio-Ticket haben

Österreich hat am Donnerstag in Varese bei der europäischen Quotenplatz-Regatta für die olympischen Ruder-Bewerbe in Tokio wohl doch ein weiteres Ticket für die Sommerspiele in Japan erobert. Valentina Cavallar/Louise Altenhuber wurden im Leichtgewichts-Doppelzweier Dritte und verpassten damit den eigentlich für Tokio zumindest erforderlichen zweiten Platz um 3,49 Sekunden. Allerdings dürfte auch Rang drei genügen, wobei die offizielle Bestätigung dafür noch aussteht.