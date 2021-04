Schmittentunnel wird fünf Tage lang gesperrt

Aufgrund von notwendigen Wartungs- und Reinigungsarbeiten wird der Schmittentunnel in Zell am See zwischen Montag, 12. April, 3 Uhr früh, bis voraussichtlich Freitag, 16. April, 13 Uhr, gesperrt. Während dieser Zeit wird der Verkehr durch das Stadtgebiet und die Thumersbacher Landesstraße L247 umgeleitet. Die Generalüberholung der Tunnelröhren wird im November und Dezember 2021 weitergeführt.