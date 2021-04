Intensivpatienten aus Bundesländern aufgenommen

In Kärntens Krankenhäusern sind zwei Intensivpatienten aus anderen Bundesländern aufgenommen worden. Wie der Landespressedienst am Donnerstag mitteilte, handelt es sich bei ihnen nicht um Covid-19-Erkrankte, sondern um andere Patienten, die verlegt wurden, um Intensivstationen in anderen Bundesländern zu entlasten. Mit Stand Donnerstag waren 72 Coronapatienten auf einer Normal- und 15 auf einer Intensivstation in Kärnten.