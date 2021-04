Zahl der Covid-Infizierten nimmt weiter ab

Über Nacht kamen zwar 121 positive Testergebnisse in Salzburg dazu. Der Trend seit den Feiertagen geht aber weiter: Die Siebentagesinzidenz sinkt, die Anzahl der aktiv Infizierten ist in der vergangenen Woche um knapp ein Fünftel gesunken. Die Zahl der Menschen in Spitalsbehandlung bleibt aber konstant.