Neuauflage von Cup-Viertelfinale: Fivers vs. Krems

Erst vor drei Wochen sind die beiden Top-Teams aus dem Osten im Cup-Viertelfinale aufeinander getroffen. In einer hitzigen Partie setzen sich damals die Fivers in Krems mit 32:35 durch. Auch die Rivalität der Mannschaften ist deutlich zum Vorschein gekommen - genau deshalb verspricht das Top-Spiel der Woche einiges an Brisanz. Mit einem Sieg können die Wachauer weiterhin vom Spitzenrang in der Tabelle träumen, die Margaretner würden mit einem Sieg die Bonusrunde im schlimmsten Fall als Zweiter abschließen. Am Samstag ab 19:30 Uhr geht‘s in der Hollgasse zur Sache - auf krone.tv sind Sie mit dabei!