Die Woche der Hofjause vom 26. April bis 1. Mai

Die beliebte Hofjause vom NÖ Bauernbund konnte bereits in der Vorbereitung einen neuen Rekord bei den teilnehmenden Betrieben erzielen. Die Aktion wird heuer nicht nur länger sein, da sie bereits am 26. April startet und bis zum 1. Mai geht, sondern auch in allen 20 Bezirken vertreten sein. Dadurch bietet sich für die heimischen Konsumenten ein einzigartiges Angebot, den Feiertag daheim mit Lebensmitteln von regionalen Bauern, Ab Hof-Läden und Direktvermarktern zu verbringen. Für die Konsumentinnen und Konsumenten wir die „Jause für Zuhause“ also vielfältiger, regionaler und geschmackvoller denn je.