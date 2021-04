Salzburg hinkt bei den Impfungen hinterher

Kaum ein Thema lässt die Wogen zurzeit so hochgehen wie die Covid-Impfung. Werden Impftermine verschoben oder abgesagt, bekommen den Unmut hauptsächlich die Ärzte und das Gesundheitspersonal zu spüren. Und genau das dürfte wohl in nächster Zeit noch öfter passieren. So sind die Aussichten auf einen Impf-Termin für Menschen, die noch gar keinen Nadelstich bekommen haben, in den nächsten Wochen eher mager.