Rudi Treiber über „sein verrücktes Griechenland“

Die Frage „Warum“

Die Frage, warum ein Buch über Griechenland, ist für ihn schnell erklärt. „Ich hoffe, durch dieses Buch einen kleinen Einblick in mein griechisches Leben zu geben. Wer einmal in die griechische Welt, in die griechische Seele und Mentalität der Menschen dort eintauchte, wer einmal die wunderschönen Landschaften, die Strände und Sonnenuntergänge erlebte, der ist gefangen für immer“, ist Treiber überzeugt.