ÖEHV-Team gibt Comeback nach Corona-Zwangspause

Nach 14 Monaten Corona-Pause trifft sich kommende Woche erstmals wieder Österreichs Eishockey-Nationalteam! Teamchef Roger Bader nominierte einen 25-Mann-Kader für das erste von vier Frühjahrs-Trainingslagern. Ab Montag wird in Wien trainiert, zudem stehen in Budapest zwei Länderspiele gegen Ungarn (15.4., 20.45 Uhr) und Weißrussland (16.4., 17 Uhr) auf dem Programm. Zum Abschluss der kurzen Frühjahrs-Saison nimmt Österreich am B-WM-Ersatzturnier im Mai in Ljubljana teil.