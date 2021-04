Notorisches Diebespärchen (15) endlich gestellt

Tatwerkzeug entsorgt

Einige Wochen später verbrachte er dieses dann zum Elternhaus und gab an, es im Internet erworben zu haben. Im August 2020 fuhren die beiden zu einem Sportplatz, um dort einzubrechen. Dabei ergaunerte das Pärchen Bargeld, einen Laptop und ein I-Pad. Anfang September 2020 beschlossen sie in ein Boot einzubrechen, wo sie Bargeld und alkoholische Getränke erbeuteten. Das verwendete Tatwerkzeug entsorgte das Pärchen nach der Tat am Ufer in einem Gebüsch.