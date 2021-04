Auf Bürgermeister folgt weibliche Kandidatin

Als Nachfolgerin aus den ÖVP-Reihen wird sich Waltraud Grall der Direktwahl stellen. „Meine absolute Wunschkandidatin“, betont Radebner. Grall wurde von der ÖVP-Göriach einstimmig nominiert. Die 47-Jährige ist als langjährige Gemeindebedienstete mit den Abläufen in der Gemeinde vertraut. „Es stehen eine Reihe von wichtigen Projekten an und ich möchte im Falle meiner Wahl den Weg des guten Miteinanders in unserer Gemeinde fortsetzen und werde mich mit Freude für eine positive Entwicklung unseres Dorfes einsetzen", so Grall.