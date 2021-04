Jugend in der Krise: Wann kommt der erste Job?

Julia Katharina ist 18, eine junge, sympathische, motivierte Frau - und auf Jobsuche. „Ich will nicht nur zu Hause herumsitzen, ich will arbeiten“, sagt die Vorarlbergerin. Aber in Zeiten wie diesen ist das schwer. Die junge Frau versucht, Absagen locker wegzustecken - aber sie muss dann doch zugeben: „Es macht schon etwas mit mir.“ Einst, als Kind, da wollte Julia Katharina Polizistin werden. Mittlerweile hat sich das in eine ganz andere Richtung verändert: „Wenn möglich, würde ich gern in einem handwerklichen Beruf arbeiten.“