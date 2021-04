Unbekannter entführt Katze und rasiert sie

Die Katze der Familie B. ist kein Freigänger, sindern darf nur morgens und abends für kurze Zeit in den Garten, bleibt immer in Rufweite. An diesem verhängnisvollen Freitag war sie plötzlich unauffindbar. „Wir haben sie den ganzen Tag gesucht. Um 17.52 Uhr fanden wir sie am Gehsteig neben dem Haus in der Khekgasse 8, sie lag benommen auf einem Tuch am Boden. Es wurde ihr ein großes Stück Fell abrasiert. Sonst ist sie Gott sei Dank wohlauf“, so Besitzerin Renate B. schockiert.