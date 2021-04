Rockhouse: Auf Mundartpunk folgt Austrofolk

Das Salzburger Rockhouse streamt wieder - und das mit gleich zwei Highlights in einer Woche. Wer sich bereits vorab auf die Club Session heute, Mittwoch (20 Uhr) einstimmen will, dem sei das neueste YouTube-Video der Pongauer „Glue Crew“ ans Herz gelegt. Beim hitverdächtigen „Manda“ geht musikalisch und in humoriger Mundart so richtig die Post ab. Kein Wunder, trägt das dazugehörige neue Album doch den selbsterklärenden Titel „Mundartpunk forever“. Schade nur, dass die drei Jungs ihre fetzigen Rhythmen noch für einen leeren Saal spielen müssen. Texte wie „Manda es is Zeit, es is soweit, dass ihr eich von eira Angst befreits“ wären ein ideales Heilmittel gegen die allgegenwärtige Corona-Depression der Jugend.