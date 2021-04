Eisbullen stehen vor einem kräftigen Umbruch

Was soll eine weitestgehend schlaflose Nacht verändern? Matt McIlvane war auch am Tag nach dem 0:1 in Klagenfurt, das die Eisbullen am Ostermontag in den Urlaub beförderte, gezeichnet. „Die Enttäuschung bleibt riesig“, stöhnte der Eisbullen-Trainer. Für ihn der Knackpunkt in der Serie: „Der im Finish aus der Hand gegebene Sieg daheim in Spiel zwei – das hing nach.“ Ob er eine weitere Saison Cheftrainer in Salzburg bleibt, beantwortete der US-Amerikaner kurz und bündig mit einem „Ja“.