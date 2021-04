Die Tiroler Obstbauern zittern vor Frostnächten

Auch Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der UBIMET-Unwetterzentrale, hat nur schlechte Nachrichten: „Am Mittwoch erfasst ein Randtief von Deutschland her die Alpen und im Tagesverlauf setzt an der Nordseite verbreitet Schneefall ein.“ Am Donnerstag soll sich aber wieder vermehrt die Sonne zeigen und ab Freitag steigen die Temperaturen – doch davor herrscht akute Frostgefahr!