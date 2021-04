Konjunkturmotor Windkraft

Kärntner Rohstoffe: Sonne, Wind, Wasser und Holz

„Als Produzent von hochwertigen Photovoltaikmodulen mit Qualität ,Made in Austria’ sind wir Marktführer in Österreich, vertreiben unsere Module darüber hinaus aber auch in ganz Europa. Wir beschäftigen uns seit 30 Jahren mit dem Thema Solarenergie. Daher ist eines klar: Fossile Energieträger haben ein absehbares Ablaufdatum. Sonne, Wind, Wasser und Holz sind die Rohstoffe, die in Kärnten zur Verfügung stehen und die es in vernünftigen Größen regional zu nutzen gilt. Wir täten gut daran auch in Kärnten die Sonnen- und Windenergie nachhaltig auszubauen. Dann kann jeder Bürger doppelt profitieren, durch Kostenersparnis und eine saubere Umwelt“, so Peter Prasser, Geschäftsführer der Sonnenkraft in St. Veit an der Glan.