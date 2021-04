Bilanz 2020: Hoher Blutzoll auf Salzburgs Straßen

Anfang Jänner starb ein Mann (80) nach einem Unfall mit seinem E-Bike in der Stadt Salzburg. Ende Februar prallte ein Pkw- Lenker (18) in Salzburg-Itzling gegen einen Brückenpfeiler. Sein Freund auf der Rückbank (17) starb noch in der Unfallnacht. Ende März kam in Anthering ein Salzburger (29) mit einem Audi von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Drei Menschen starben.