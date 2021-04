Tests sind in Braunau knappes Gut

Lange Schlangen bildeten sich am Montag vor den Braunauer Teststationen. In den vergangenen Tagen wurde die Kapazität noch einmal um 10.000 Tests aufgestockt. Josef Diestler aus Moosdorf bekam trotzdem keinen Termin mehr. „Außer in den Medien wurden wir über die Testmöglichkeiten nicht informiert“, ärgert sich der Pendler, der praktisch vom Fach ist. Er ist Mitglied des betriebseigenen Testteams der Geschützten Werkstätte in Salzburg. „Es ist mir nicht gelungen, einen Termin zu ergattern, die Anmeldung übers Internet hat für die neuen Teststationen nicht funktioniert. Für jemanden, der versucht alles richtig zu machen, ist das frustrierend“, sagt Diestler.