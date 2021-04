Tuner luden zum „Car-Freitag“

Zahlreiche Organmandate und Anzeigen hat es bei Schwerpunktkontrollen der Salzburger Polizei am Freitag gesetzt. So wurden anlässlich eines „Car-Freitag“-Tuningtreffens in Wals-Siezenheim 16 Anzeigen wegen nicht typisierter Fahrzeugteile und zwölf wegen Verstößen gegen die Covid-19-Bestimmungen erstattet.