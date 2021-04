Das erste Osterfest im eigenen Zuhause

Schon seit einer Woche ist alles vorbereitet: Ausstechformen für Kekse in Häschenform wurden organisiert, ein Kuchen gebacken und natürlich auch vorab gleich die besten Verstecke für die Osternester gecheckt. Die kleine Familie ist glücklich: endlich ist sie in ihrem eigenen kleinen Reich angekommen, in Sicherheit. Das war nicht immer so. „Ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen“, erzählt die junge Mutter. Aus beruflichen Gründen zog sie dann ins Ausland, begann ihre Karriere. „Aber meine Ehe ging in die Brüche“, so Lisa. Der Mann wurde gewalttätig, die Scheidung folgte. Sie zog mit ihren Kindern nach Wien: Doch das musste schnell gehen, alle ihre Habseligkeiten blieben zurück.