Pkw hatte Schaden: Teure Spuren aus dem Urlaub

Zwei Tage Auszeit wollten sich der Steirer und seine Partnerin in Slowenien gönnen. Man nächtigte in einem Grandhotel am Meer. „Mein Auto wurde vom Hotelpersonal in die Garage gefahren und auch bei der Abreise wieder herausgefahren. Der Autoschlüssel war immer bei der Rezeption hinterlegt“, schildert Herr O. Als man ihm das Fahrzeug bei der Abreise brachte, bemerkte der Steirer eine Delle im Kotflügel sowie einen Schaden an einer Alufelge und einem Reifen.