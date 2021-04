Trafikantin schließt ihren Laden nach 70 Jahren

Mit 3. April schließt Struber ihren kleinen Laden für immer. „Nachfolger innerhalb der Familie gibt es keinen, unsere Kinder machen etwas anderes.“ Und an Fremde vermieten, das komme sowieso nicht in Frage. „Vielleicht wandeln wir die 20 Quadratmeter in ein Spielezimmer für unsere zwei Enkel um oder in eine Bibliothek“, sinniert Struber. Den Bewohnern in St. Koloman wird sie jedenfalls abgehen. „Viele Kunden sagten zu mir, dass sie es sehr schade finden, dass ich aufhöre. Ich antworte dann immer, dass ich ja nicht aus der Welt bin und immer Zeit zum Ratschen habe“, lacht die Trafik-Chefin. Am Karsamstag um 12 Uhr läutet die Glocke im Inneren der Trafik zum allerletzten Mal.