Christoph Lindenmeyer: Romandebüt mit 75 Jahren

Lindenmeyers Stil stützt sich weniger auf die Erzählung als auf detailreiche Beobachtungen. Eine Milieustudie, die den Leser mit zwei Protagonisten in die Medienbranche eines Funkhauses in München führt. Hier war der Autor zu Hause, hier kennt er sich aus. Doch auch die dritte Figur, ein ehemaliger Beamter und Kleingärtner in Salzburg, gelingt ihm glaubwürdig. Obendrein dürfen sich Salzburger Leser am Lokalkolorit erfreuen. Ob der Mörder der Gärtner war? Selbst herausfinden.