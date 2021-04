„Die Widmung in Raab ist Nagelprobe für Gesetz“

An Absurdität ist aus Sicht der Grünen ein Gemeinderatsbeschluss in Raab nicht zu überbieten. Trotz neuem, strengerem Raumordnungsgesetz stimmten FPÖ und SPÖ für die Umwidmung eines Grundstücks für einen Supermarkt am Ortsrand. Vor drei Jahren scheiterte an selber Stelle ein ähnliches Projekt.