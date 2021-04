Mit Lkw über Fahrbahnmitte geraten: Frau verletzt

Donnerstagmittag gegen 12 Uhr ist auf der Görtschitztal Straße (B92) in Wietersdorf in der Gemeinde Klein St. Paul ein 58-jähriger Kraftfahrer aus Klagenfurt mit seinem Lkw - laut Polizei aufgrund von Unachtsamkeit - in einer Rechtskurve leicht über die Mittelleitlinie geraten.