Ein Neubeginn in der Krise

Jeden Abend ein Dach über dem Kopf zu haben, ein Bett, in das man sich zum Schlafen legen kann, im Winter ein warmes Zuhause - nein, das war nicht immer selbstverständlich für Gustav. Als Kind wurde der gebürtige Oberösterreicher vom Vater arg verprügelt und misshandelt: „Ich habe jahrzehntelang darunter gelitten und meine schwere Kindheit mit Arbeit verdrängt“, so Gustav. Seinerzeit verdiente er als Schichtarbeiter sein Geld, war 18, 19 Stunden täglich im Einsatz. Bis es ihm in der Nachtschicht immer wieder „umgeschmissen hat“.