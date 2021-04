Kremser im Aufwind - Ferlach unter Zugzwang

Am Samstag ab 19:30 Uhr startet KroneTV in die Bonusrunde der spusu Liga. Dabei geht es für die sechs Mannschaften um jeden Punkt, damit die Ausgangslage für das bevorstehende Viertelfinale besser ist. Der UHK Krems empfängt dabei den SC Ferlach aus Kärnten. Die Niederösterreicher unter Trainer Ibish Taqui sind im Jahr 2021, abgesehen von der Cup-Niederlage gegen die Fivers, noch ungeschlagen. Die Kärntner hingegen müssen nach Covid- und Verletzungspech langsam zurück in die Spur finden. Kommentator Martin Grasl sowie Experte Christian Pollak führen Sie durch einen heißen Handball-Abend!